Santa Marta cuenta con el primer hub de innovación regenerativa de Latinoamérica

En el marco de la conmemoración de los 500 años de fundación de la ciudad, la Alcaldía Distrital de, en articulación con la multinacional AJE y aliados públicos, privados y académicos, anunció el lanzamiento de Sierra Valley, el primer hub de innovación regenerativa de América Latina.

El proyecto integra el conocimiento ancestral de la Sierra Nevada, la tecnología regenerativa y la acción multiactor, para impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la bioeconomía, el turismo regenerativo, la economía azul, la logística verde y las energías renovables.

“Sierra Valley representa la evolución de nuestro modelo de desarrollo: una ciudad que aprovecha su riqueza natural, su talento y su diversidad cultural para convertirse en un epicentro de innovación y sostenibilidad en América Latina”, dijo el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Carlos Jaramillo.

El hub contará con seis motores de transformación: Territorio, Agua y Turismo Regenerativo; Economía Azul y Bioinnovación Tropical; ClimaTech y Energías Renovables; Finanzas e Inversión para la Transición; Riesgos y Oportunidades Climáticas; y Educación, Talento y Formación Digital.

“Sierra Valley es un proyecto único que busca pasar de la economía extractiva a la economía regenerativa”, puntualizó , Fabián Mosquera, Country Manager de AJE Colombia.