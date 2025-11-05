Alerta en el municipio de El Peñón, Bolívar, por cuenta de la erosión

Son más de 10 mil familias las que se encuentran en riesgo por la erosión generada por el río Magdalena en el municipio de El Peñón, Bolívar, de acuerdo con el alcalde de esa población, Luis Centeno, quien explicó que en el municipio existen 7 puntos críticos.

Las comunidades más afectadas son Batallé, La Humareda y Peñoncito, donde la problemática amenaza con generar pérdidas de viviendas, animales y áreas de cultivos.

“El apoyo departamental y municipal ya no da abasto. Estamos poniendo parches con retroexcavadoras y bolsas de arena, pero el río está ganando la batalla”.

Así mismo, el mandatario hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga, puesto que los esfuerzos locales son insuficientes para la magnitud de la situación.

“Necesitamos una intervención de infraestructura mayor y urgente de la Unidad de Gestión de Riesgos, o perderemos todo lo que hemos construido”, sostuvo.

La comunidad clama por acciones inmediatas que puedan detener el avance de la erosión.