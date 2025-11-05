Cae presunto miembro del Clan del Golfo que enviaba droga a Centroamérica desde la costa

La Policía confirmó que, en el marco de una operación dirigida a desarticular estructuras criminales, miembros de la Seccional de Inteligencia lograron la captura en flagrancia de un señalado integrante del Clan del Golfo, conocido como alias ‘Cristian’.

La detención se realizó al norte de Barranquilla, a través de una diligencia de allanamiento y registro, después de que unidades especializadas ubicaran al sujeto.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Cristian’ sería presuntamente el encargado de establecer contactos en Centroamérica para coordinar envíos de estupefacientes desde los municipios de Tubará y Juan de Acosta (Atlántico), con destino a redes internacionales del narcotráfico.

Durante el operativo, también fueron incautados 45 kilogramos cocaína, equipos móviles y un pasaporte, “elementos que harían parte del componente logístico para el tráfico de drogas hacia el exterior”.

Según el informe policial, el sujeto era requerido por los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

“Con esta captura, la Policía Nacional afecta directamente el componente logístico y financiero del Clan del Golfo, reduciendo su capacidad de comercialización y tráfico de drogas a gran escala”, señaló la Policía.