Capturan a ladrones de patinetas eléctricas en Bogotá: se escondieron de las autoridades en un humedal

Uniformados de la Policía Metropolitana lograron la captura de dos ciudadanos por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Según la información, los hechos se presentaron en la calle 90 con carrera 85, cuando estos hombres mediante el uso de armas de fuego intimidaron a un ciudadano que se movilizaba por una ciclorruta y lo despojaron de su vehículo eléctrico.

Tras la denuncia y despliegue de los uniformados de las se logró interceptar a estos delincuentes quienes al notar la presencia de las autoridades pretendían escapar por el humedal Juan Amarillo.

En este procedimiento se logró la captura de dos jóvenes de 18 y 20 años de edad. Asimismo, en el registro a personas se les halló en su poder dos pistolas.

Los capturados tenían antecedentes por hurto y fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.