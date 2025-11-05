Donald Trump afirmó que “Miami será un refugio” para “escapar del régimen comunista de Nueva York”

Donald Trump habla a periodistas en el Air Force One, el 29 de octubre de 2025. FOTO:Andrew Harnik/Getty Images / Andrew Harnik

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Miami “será un refugio” para quienes “escapen del régimen comunista” en Nueva York tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde, además de acusar a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela.

“Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”, declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF).

Trump sostuvo que “Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York” con la elección de Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista e hizo historia al ser el primer musulmán y el más joven en ser elegido alcalde de la mayor ciudad del país.

“He advertido por muchos años de que nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en Cuba comunista y Venezuela socialista. ¿Ven lo que pasó en esos lugares? Por generaciones, Miami ha sido un refugio para aquellos huyendo de la tiranía comunista”, expresó.

Este fue el primer gran evento público de Trump tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las elecciones a gobernación en Nueva Jersey y Virginia, la Alcaldía de Nueva York y la votación sobre la Proposición 50 en California para crear un mapa electoral con cinco nuevos escaños para el Partido Demócrata.

Aunque por la mañana Trump reconoció que los republicanos han “aprendido mucho” tras las victorias demócratas y atribuyó la derrota al cierre del Gobierno, convertido ya en el más largo de la historia del país, en Miami advirtió del “comunismo” que representan los demócratas.

La opción “es comunismo o sentido común”, alertó.

El presidente también culpó del cierre de Gobierno, que comenzó el 1 de octubre, a los demócratas, quienes exigen prolongar los subsidios de seguros médicos y salud pública en el presupuesto, mientras los republicanos se niegan a negociar.

El mandatario acusó a la oposición de “exigir salud médica para los extranjeros ilegales” que “apenas llegaron al país de prisiones e instituciones mentales, y narcotraficantes”.

“La izquierda radical, los demócratas, están causando que millones estadounidenses que dependen de los cupones de comida estén sin beneficios. Están forzando que los empleados federales no tengan sus cheques y están dejando atascados a miles de viajeros en los aeropuertos”, denunció.

Trump fue el orador destacado del primer día del ABF, que este miércoles y jueves reúne en Miami a líderes como él, el presidente argentino, Javier Milei, la opositora venezolana María Corina Machado y deportistas como Rafael Nadal y Lionel Messi.

