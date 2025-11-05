Investigan presuntas presiones de disidencias de las Farc a campesinos del Valle del Cauca

Valle del Cauca

Hay alerta en el Valle del Cauca por las presiones que estarían ejerciendo presuntos disidentes del Frente 57 de las FARC sobre las comunidades campesinas en los municipios de Tuluá, Andalucía y Bugalagrande, para que se movilicen contra grupos indígenas del Cauca que han recibido predios de la Agencia Nacional de Tierras.

En audios conocidos recientemente, se escuchan amenazas a quienes se nieguen a participar en estas protestas.

#FARC #ALERTA 🚨⚠️ Se conocen audios que evidencian cómo el Frente 57 de las FARC obliga a comunidades campesinas a movilizarse en contra de comunidades indígenas que han recibido tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó que la situación está siendo investigada y que en la zona ya hace presencia el Ejército y la Policía, junto a funcionarios y autoridades locales, para verificar los hechos y acompañar a la población.

“Se está trabajando ya con la policía, el ejército, ellos entraron hasta la zona alta del municipio de Tulúa. No han identificado presencia de disidencias en ese momento, pero todo es materia de investigación pues a nosotros también nos han llegado los audios”, indicó.

La mandataria explicó que este conflicto tiene su origen en la entrega de predios del Valle del Cauca a comunidades ajenas al departamento, lo que ha generado inconformidad entre los campesinos locales que también reclaman tierras.

“Hay 86 organizaciones afrodescendientes del Valle y 19 cabildos indígenas del Valle del Cauca que están solicitando tierra y aún no se les ha podido dar. Tenemos indígenas en los Coliseos de El Dovio, de Bolívar esperando tierras. Sin embargo, traen indígenas y afrodescendientes del Cauca y eso ha generado un conflicto social y un conflicto que puede generar en una en una problemática de inseguridad”, señaló.

Advirtió que la Agencia Nacional de Tierras debe asumir su responsabilidad y liderar una mesa de diálogo para evitar que la situación escale a un conflicto social y de orden público.