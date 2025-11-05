Ministro de Defensa ruso propuso a Putin comenzar los preparativos para ensayos nucleares

Andrei Belousov, ministro de defensa ruso. Foto: Mikhail METZEL / POOL / AFP / MIKHAIL METZEL

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, propuso este miércoles 5 de noviembre, al presidente, Vladímir Putin, comenzar “inmediatamente” los preparativos para realizar ensayos nucleares a gran escala.

En el marco de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia transmitida en directo por televisión, Beloúsov argumentó que, a la vista de las recientes declaraciones el presidente de EE.UU., Donald Trump, todo indica que Washington reanudará esas pruebas.

