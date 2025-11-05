Internacional

Ministro de Defensa ruso propuso a Putin comenzar los preparativos para ensayos nucleares

Andréi Beloúsov dio estas declaraciones en el marco de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia transmitida en directo por televisión

Andrei Belousov, ministro de defensa ruso. Foto: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Andrei Belousov, ministro de defensa ruso. Foto: Mikhail METZEL / POOL / AFP / MIKHAIL METZEL

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, propuso este miércoles 5 de noviembre, al presidente, Vladímir Putin, comenzar “inmediatamente” los preparativos para realizar ensayos nucleares a gran escala.

En el marco de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia transmitida en directo por televisión, Beloúsov argumentó que, a la vista de las recientes declaraciones el presidente de EE.UU., Donald Trump, todo indica que Washington reanudará esas pruebas.

