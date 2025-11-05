Petro reveló caso de presunta tortura y desaparición cometido por militares en Antioquia

El presidente de la República, Gustavo Petro, publicó este miércoles un comunicado en su cuenta de X en el que informó sobre un presunto caso de grave violación a los derechos humanos cometido por uniformados del Ejército en una base militar en Frontino, Antioquia.

Según el reporte que —de acuerdo al presidente Petro— fue enviado directamente por las Fuerzas Militares, los hechos ocurrieron el pasado 7 de octubre de 2025 en la base militar Antorcha, adscrita al Batallón de Infantería “Pedro Justo Berrío” de la Cuarta Brigada.

Ese día militares habrían retenido a un civil que, según el informe, merodeaba la instalación. Posteriormente, “por un exceso de uso de la fuerza se le causa la muerte”.

El reporte, además, indica que el 8 de octubre un soldado informó el presunto homicidio a la Policía de Frontino. De inmediato, el comandante del batallón notificó a la Cuarta Brigada y a la Séptima División, que a su vez comunicaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Justicia Penal Militar. También se abrió investigación disciplinaria.

Las autoridades iniciaron diligencias judiciales, y el 29 de octubre fue hallado el cuerpo de la víctima, identificada como Esneider Flórez Manco, que fue entregado a Medicina Legal.

Finalmente, el 5 de noviembre, la Fiscalía notificó actuaciones judiciales en contra de nueve militares presuntamente involucrados en los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.

Petro afirmó que su Gobierno busca transparencia en casos donde miembros de la fuerza pública estén implicados en violaciones a los derechos humanos y aseguró que la información fue transmitida tal como la recibió de las Fuerzas Militares.

