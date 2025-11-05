Procuraduría insiste a la Fiscalía para que considere “tumbar” cuestionada licitación

La Procuraduría General de la Nación en un documento de 11 páginas conocido por W Radio, volvió a pedirle a la Fiscalía que evalúe tumbar la multimillonaria licitación para la compra de un sistema biométrico del CTI, valorada en más de 37.000 millones de pesos.

Esto, luego de que se conociera que a pesar de las advertencias e irregularidades presentadas por el Ministerio Público, el ente investigador siguió adelante con el proceso de selección y de hecho fijó para el próximo 7 de noviembre la continuación de la audiencia de adjudicación del contrato.

“Lo anterior, en atención a los compromisos administrativos inaplazables a cargo del Director Ejecutivo, quien ostenta la ordenación del gasto, por lo cual se hace necesario reprogramar la continuación de la audiencia, garantizando que su realización tenga lugar en el menor tiempo posible y con plena observancia de los principios que rigen la función pública y la contratación estatal”, argumentó la Fiscalía.

Lea también: Defensa de Ricardo Roa radicó en la Fiscalía paquete probatorio sobre la compra de lujoso penthouse

Cabe recordar que el ente de control había encontrado falencias en la evaluación de los proponentes, inconsistencias en el análisis del estudio del sector, la valoración de la oferta económica, entre otros puntos.

El Ministerio Público, mediante la delegada del procurador Marcio Melgosa y tal como se encuentra en el SECOP, volvió a exhortar a la Fiscalía para que revoque el auto de apertura del proceso, alegando que el cronograma que se fijó para continuar la audiencia viciaría el estatuto de contratación estatal.

El ente de control expuso que el cronograma de adjudicación fue fijado entre el 10 y el 22 de octubre mientras que con la modificación actual, fijando la continuación de la diligencia el 7 de noviembre, se otorgaría 6 días más de los inicialmente dispuestos, siendo máximo 4 los permitidos.

Escuche W Radio en vivo