Reforma tributaria: Andi envía carta a Congreso pidiendo archivar proyecto por graves consecuencias

El gremio de los empresarios (Andi) le envió un documento a los congresistas que discutirán la reforma tributaria que radicó el Gobierno, con la que espera recaudar $ 16,3 billones, en el que expresa la inconveniencia de este proyecto.

El gremio señaló que ve con inmensa preocupación que se vaya a aprobar este proyecto, dado que esto tendría “implicaciones en variables como la inversión, competitividad de los productos colombianos frente a las importaciones y frente a los mercados de exportación, el crecimiento e inflación”.

Y es que la Andi afirmó que el país debería considerar a trazar una reducción de la tarifa del impuesto de renta para las empresas, en vez de elevar la “tasa nominal combinada (sociedad-socio) sobre utilidades empresariales de los inversionistas del exterior desde el 48% hasta el 54,5% y 65% para los sectores con sobretasas”.

Incluso, señaló que para los inversionistas nacionales (residentes fiscales) esta tasa llegaría a niveles de hasta el 70.5%.

De otro lado, indicó que otra modificación del proyecto de ley que genera preocupaciones tiene que ver con que el impuesto a los dividendos para las personas naturales residentes, especialmente inversionistas, a quienes ya no se les permitiría un descuento tributario.

Otro de los asuntos que más le alerta al gremio es que se incrementaría la tributación de las personas naturales, sobre todo aquellos que devengan más de 10 salarios mínimos mensuales:

Finalmente, le preocupa el impuesto al patrimonio hasta el 5%, así como las modificaciones al IVA e impuesto al consumo afectarían el consumo y ahorro de las familias.

