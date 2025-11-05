Rusia y Venezuela mantienen todos canales de contacto abiertos en medio tensiones con EE.UU. Foto: Getty Images.

Rusia y Venezuela mantienen estos días todos los canales de contacto abiertos, manifestó hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, a raíz de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington.

“Mantenemos abiertos todos los canales de comunicación y nos solidarizamos con Venezuela”, dijo el número dos de la diplomacia rusa, citado por la agencia Interfax.

Riabkov enfatizó que “el despliegue injustificado” de fuerzas estadounidenses en el Caribe está generando “grandes tensiones” y la responsabilidad de ello recae únicamente en Washington.

El Kremlin eludió la víspera comentar si Rusia ofrecerá ayuda militar a Venezuela en caso de un ataque de Estados Unidos tras informaciones de una presunta solicitud de Caracas de suministro de misiles, radares y aviones.

El líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que su país y Rusia están “avanzando” en una cooperación militar que describió como “serena y muy provechosa” y que -aseguró- “va a continuar”.

Tras ser consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en medio de las “amenazas” de Estados Unidos al país latinoamericano, Maduro dijo que su Gobierno tiene una “comunicación diaria y permanente” con el de Vladímir Putin sobre “muchos temas en desarrollo”, entre ellos, el militar.

Estados Unidos ha realizado un despliegue militar en el Caribe en los últimos meses y ha lanzado una serie de ataques aéreos en aguas del Caribe cerca de Venezuela y en el Pacífico contra lanchas civiles, a las que acusa de narcotráfico.

Desde comienzos de septiembre, al menos 60 personas han muerto por esos ataques, que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha condenado y calificado cde “ejecuciones extrajudiciales”.

A pesar de la presión militar sobre Caracas, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han negado que Estados Unidos se esté preparando para atacar a Venezuela.

