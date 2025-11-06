Donald Trump afirmó que Nancy Pelosi “hace un gran servicio al país” con su retirada del Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves 6 de noviembre, la decisión de la influyente congresista demócrata Nancy Pelosi de no buscar su reelección en los próximos comicios al Congreso y la calificó de “mujer malvada”.

“Hace un gran servicio al país con su retirada. Fue un lastre tremendo para el país. Creo que es una mujer malvada que hizo un pobre trabajo que le costó mucho al país en cuanto a daño y reputación. Fue terrible”, dijo en una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Pelosi, única mujer que ha sido presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció este mismo jueves que no se presentará a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, de manera que abandonará el Congreso en enero del 2027, poniendo fin a 40 años de carrera legislativa.

“Con gratitud, espero con ilusión mi último año de servicio como su orgullosa representante”, dijo Pelosi, de 85 años, en un emotivo vídeo publicado en redes y dedicado a su distrito de San Francisco (California).

Elegida por primera vez como congresista en 1987, Pelosi hizo historia en 2007 al convertirse en la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes, cargo que volvió a ocupar en 2019, durante el primer mandato de Trump, con el que protagonizó sonados desencuentros públicos.

Su enfrentamiento dejó imágenes emblemáticas como cuando en enero de 2020, al concluir Trump su discurso del Estado de la Unión, Pelosi rompió una copia del texto antes las cámaras.

Pelosi fue uno de los grandes objetivos de la turba violenta de seguidores de Trump que asaltó el Capitolio el 6 de enero de 2021, lo que obligó a la legisladora a refugiarse dentro del edificio.

