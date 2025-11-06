Julio Victoria celebra 15 años de carrera junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá

Julio Victoria celebra 15 años de carrera con una “Sinfonía Electrónica” junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá.

La música electrónica colombiana se viste de gala. El productor musical Julio Victoria celebra sus 15 años de trayectoria con Sinfonía Electrónica, una gira que fusiona la fuerza del beat con la elegancia del formato sinfónico, donde más de 80 músicos de América Latina y Europa se unen para crear una experiencia sonora inmersiva.

El gran cierre de esta gira que recorrió las ciudades principales de Colombia y Europa se realizará este 9 de noviembre en Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres, conformada por 55 músicas bajo la dirección de Elizabeth Vergara, ganadora del Premio Filarmónico de Mujeres Directoras 2024.

El artista Julio Victoria, reconocido por su exploración entre lo digital y lo acústico, presentará versiones sinfónicas de sus composiciones más emblemáticas en un espectáculo memorable.

“Sinfonía Electrónica no es solo una gira. Es una obra viva que se transforma en cada encuentro”, asegura el artista.

Más allá del concierto, esté concierto aporta a reivindicar el papel de las mujeres en la música clásica, un escenario históricamente dominado por hombres.

En palabras del músico, este encuentro busca visibilizar los logros de las artistas, destacando la potencia creativa y transformadora de su trabajo.

Sinfonía Electrónica es un homenaje a la música como lenguaje colectivo: una travesía entre generaciones, geografías y emociones que conecta continentes a través del sonido.

Áún puedes adquirir tus entradas en: https://www.tuboleta.com/es/eventos/julio-victoria-filarmonica-bogota-2025