Precandidato Mauricio Cárdenas desmintió supuesto atentado en su contra

En redes sociales se compartieron versiones de que el exministro había sido víctima de un atentado.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Foto: W Radio.

El exministro de Hacienda y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas emitió un comunicado este jueves, 6 de noviembre, en el que aseguró que no ha sido víctima de ningún atentado, luego de que en redes sociales se compartieran versiones sobre el tema.

“En las últimas horas han circulado versiones equivocadas sobre un supuesto atentado en mi contra. Quiero aclarar personalmente que me encuentro bien y que no he sido víctima de ningún tipo de agresión”, dijo.

El precandidato señaló, además, que se encuentra en Barranquilla y que está participando en el Foro de la Asociación Colombiana de Corredores de Seguros.

“Estoy en Barranquilla, cumpliendo con mi agenda pública y participando en el Foro de La Asociación Colombiana de Corredores de Seguros”, afirmó.

Finalmente, agregó: “Agradezco profundamente los mensajes de preocupación y solidaridad que he recibido. Sigo concentrado en trabajar con serenidad y compromiso por el futuro del país”.

