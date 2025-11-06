Procuraduría abre investigación por irregularidades en adjudicación del PAE en Casanare

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra funcionarios por determinar irregularidades en la adjudicación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Casanare.

Dicho contrato en específico es dirigido para beneficiar a estudiantes matriculados en la estrategia de residencias escolares.

El Ministerio Público encontró que el proceso fue declarado desierto a partir de graves falencias que fueron halladas dentro del proceso de contratación. Entre ellas, por ejemplo, que se habría buscado adjudicar el contrato a un proponente que no cumplía los requisitos de tipo jurídico, ni financiero.

Además, presuntamente en desarrollo del proceso, “el comité evaluador habría aceptado que un proponente presentara observaciones extemporáneas al informe de evaluación”.

Es más, el Ministerio Público determinó distintas inconsistencias también en la dilación injustificada de la audiencia de adjudicación del contrato y una posible omisión de los funcionarios producto de que, según el quejoso que impulsó la investigación, presuntamente desde la gobernación estaban buscando decretar la urgencia manifiesta para adjudicar el negocio jurídico de forma directa.