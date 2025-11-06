El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué se debe comer y qué no cuándo se tiene diarrea? Médico epidemiólogo explicó

Este jueves, 6 de noviembre, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló el médico epidemiólogo Juan Pablo Albanés, quien se refirió al ABC de la diarrea y todo lo que tiene que ver con este padecimiento.

“La diarrea es la presencia de tres o más deposiciones en 24 horas, junto a una disminución en la consistencia que normalmente tenemos”, dijo en su primera

Y agregó que la diarrea “nos representa entre la segunda o tercera causa de muerte en niños menores de 5 años”, ya que, según describió, son una población vulnerable frente a este padecimiento.

Además, explicó que la diarrea “es una de las causas responsables de la malnutrición infantil”.

Y, en esa línea, que “es una condición que se puede complicar, especialmente en poblaciones vulnerables”.

“Un mecanismo de defensa”

Por otro lado, el doctor Albanés resaltó que “la diarrea, en sí, es un mecanismo de defensa del cuerpo, al igual que la fiebre o la tos. La diarrea trata de eliminar las toxinas o microorganismos, pero cuando no se controla adecuadamente puede generar deshidratación severa”.

“Hay que tener cuidado e individualizar cada caso”, dijo. Según el experto, algunas diarreas sí necesitan frenarse y otras no.

Alimentos que se deben comer o no cuando se tiene diarrea

“Hay algunos alimentos que son tolerados y otros no. Por ejemplo, alimentos como los caldos de carne, la misma carne molida, las galletas de sal, el puré de papa y el arroz blanco son bien tolerados durante la diarrea”, dijo.

En contrario, “gaseosas, lácteos, mariscos, bebidas energéticas o cítricos pueden empeorar la diarrea”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

