Se activa la Alerta Amarilla Hospitalaria en Santa Marta tras inicio de la IV Cumbre CELAC–UE

La Secretaría de Salud Distrital, a través de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, ha dispuesto equipos de respuesta rápida y puntos de atención prioritaria en zonas estratégicas.

Con el fin de garantizar la atención oportuna, integral y coordinada de cualquier eventualidad en materia de salud que pueda registrarse durante el desarrollo de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea -CELAC – UE- y sus eventos conexos, la Secretaría de Salud Distrital, ha declarado la activación de la Alerta Amarilla Hospitalaria en toda la red pública y privada del Distrito, hasta el 12 de noviembre de 2025.

La medida contempla la activación de los planes de contingencia institucionales, que incluyen la disponibilidad permanente de servicios de urgencias y ambulancias básicas y medicalizadas; refuerzo del personal médico, asistencial y de apoyo logístico en los principales centros de atención.

“Con esta activación preventiva, estamos garantizando que la Red Hospitalaria del Distrito se mantenga en alerta y con plena capacidad de respuesta. Santa Marta está preparada para recibir este evento internacional con un sistema de salud articulado”, destacó Juan Contreras, coordinador del CRUE Distrital.

