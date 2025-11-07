Bruselas confirmó que levantará sanciones al presidente sirio tras decisión de la ONU

La Comisión Europea (CE) confirmó este viernes 7 de noviembre, que levantará sus sanciones al presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa, y al ministro del Interior del país, Anas Khattab, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara retirar las medidas restrictivas que pesaban sobre ellos.

“Tomamos nota de la adopción de la resolución por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la salida de Ahmed Al Sharaa y Anas Khattab de la lista de sanciones sobre el Estado Islámico y Al Qaeda”, declaró el portavoz de la CE Anouar El Anouni en la rueda de prensa diaria de la institución.

Lea también: Consejo de Seguridad de la ONU levantó sanciones contra presidente sirio

“Como con cualquier medida que toma el Consejo de Seguridad de la ONU, esta decisión va a ser traspuesta a nivel de la Unión Europea en breve”, agregó.

También recordó que el pasado mayo la UE ya levantó sus sanciones económicas contra Siria, tras la caída del régimen de Bachar al Asad, y aseguró que esa decisión de los Veintisiete es “prueba de nuestros propios esfuerzos para apoyar una transición política inclusiva” en el país árabe, “así como su rápida recuperación socioeconómica, reconstrucción y estabilización”.

“Seguimos comprometidos con apoyar una transición pacífica e inclusiva liderada por Siria para ayudar a construir un futuro mejor para todos los sirios”, comentó.

Puede leer: Trump desmanteló las sanciones contra Siria

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este jueves levantar las sanciones que pesaban sobre el presidente sirio, Ahmed Al Sharaa, exlíder del grupo islamista que el año pasado derrocó al Gobierno de Bachar al Asad, días antes de su visita prevista a la Casa Blanca. Al Sharaa y su ministro del Interior estaban incluidos en el listado de sanciones contra el Estado Islámico de Irak y Levante (EI) y Al Qaeda.

Todos los miembros del Consejo, a excepción de China, que se abstuvo, votaron a favor de la resolución de levantar las sanciones a Al Sharaa y al ministro del Interior sirio, Anas Khattab, propuesta y firmada por Estados Unidos, país que destacó el consenso como una “fuerte señal política”.

En mayo, la UE adoptó actos jurídicos por los que se levantaban todas las medidas restrictivas económicas relativas a Siria, salvo las que están basadas en motivos de seguridad.

Escuche W Radio en vivo: