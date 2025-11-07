Cayó cabecilla del Tren de Aragua en Cartagena

Alias ‘Munra’ fue detenido en un hospedaje mientras dormía en el barrio El Bosque en el noroccidente de la ciudad. De acuerdo con la policía metropolitana, es señalado como principal coordinador del narcotráfico, el tráfico de armas y financiador de dicha organización criminal.

Las investigaciones permitieron determinar que el capturado tenía injerencia en Bolívar, Antioquia y Norte de Santander, especialmente para el envío de narcóticos a Norteamérica.

Asimismo, se pudo establecer que actuaba como enlace entre estructuras de Colombia y Venezuela.

“Esta captura responde a la articulación interinstitucional de la Policía Nacional de Colombia con agencias internacionales, desarrollando acciones operativas contundentes que permitan contener fenómenos criminales de carácter transnacional”, indicó el general de la Policía de Cartagena, general Gelver Yesid Peña y Araque.

Alias ‘Munra’ deberá enfrentar los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de armas y financiamiento del terrorismo.