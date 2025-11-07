Concejal de Manizales renuncia a su curul para aspirar a la Cámara de Representantes por Caldas

Manizales

La concejal de la oposición en Manizales, Paula Andrea Toro, anunció su renuncia a la corporación para emprender un nuevo camino en su vida política. En diálogo, confirmó que aceptó la invitación del representante a la Cámara Wilder Escobar, quien aspirará al Senado de la República, con quien integrará la coalición Alma, de cara a las elecciones legislativas de 2026.

“Acabo de renunciar al Concejo de Manizales para emprender un nuevo proyecto en mi vida profesional y política. Se queda un pedacito de mi alma en este recinto, pero también me llena de ilusión dar este paso gigante para aspirar a la Cámara de Representantes y seguir representando a los caldenses”, expresó Paula Toro.

La voz de la oposición en el Concejo de Manizales

La saliente concejal, explicó que, aunque desde su curul se mantuvo como voz de oposición a la actual administración municipal, decidió cerrar este ciclo “con gratitud”, pero también con la convicción de que su liderazgo puede aportar más desde el congreso.

La ex Secretaria de Desarrollo Económico de Caldas, destacó además que su decisión se basó en la invitación de Wilder Escobar; la oportunidad de construir un proyecto político regional conjunto y la posibilidad de hacerlo dentro de una coalición de centro.

Aspirará por un movimiento que disputa su continuidad

Es de destacar que el pasado 5 de septiembre, El Consejo de Estado anuló la Resolución 2938 del 19 de abril de 2023, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la cual se reconoció la personería jurídica al partido político Gente en Movimiento, liderado por el exministro y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano.

Sin embargo, la hoy candidata al congreso, explicó que ante esa situación nace la coalición Alma, la cual está conformada por partidos y movimientos como Gente en Movimiento, Dignidad Liberal, Alianza de las Comunidades (AC) y más de veinte grupos significativos de ciudadanos.

“Seguiré siendo la misma mujer que trabaja con disciplina, amor y compromiso por Caldas. Agradezco a todos los que me han acompañado en este camino y confío en que juntos podremos seguir construyendo una política diferente”, concluyó Paula Toro.