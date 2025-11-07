Distrito usará predios de la SAE en Cartagena para proyectos sociales

El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, y la directora de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez, sostuvieron una reunión en las últimas horas en la que se logró el respaldo del Gobierno para que el distrito use predios y activos de la SAE en beneficio de comunidades vulnerables.

“Tenemos toda la disposición y capacidad de entregar diferentes inmuebles a la ciudad para que se coloquen al servicio de los que de verdad lo necesitan. El avance de las regiones es de vital importancia y si podemos dar la mano para que eso suceda, pueden contar con nosotros. En la SAE no solo tenemos inmuebles, sino también vehículos y otros activos que ayudan al desarrollo social de la ciudad desde cualquier ámbito”, indicó Amelia Pérez, directora de la SAE.

Se acordó priorizar terrenos para apoyo a víctimas del conflicto, educación de campesinos, entre otros.

“Antes de que termine el año queremos anunciar resultados concretos en sectores donde podamos entregar bienes o infraestructura útil para la gente. Estamos listos para que esos activos puedan darle un verdadero beneficio a la comunidad”, señaló el alcalde Dumek Turbay.

La SAE, que cuenta con más de 500 predios en Cartagena, también busca un cruce de cuentas con el Distrito para saldar una deuda de 27 mil millones de pesos por concepto de impuestos prediales.