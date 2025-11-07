En Caldas sancionan al contratista que dejó inconclusa la obra en la zona turística de Los Termales

Manizales

A través de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, se impuso una multa de $ 268 millones de pesos al Consorcio Vial Nazareth por incumplimientos en la ejecución del contrato de la carretera Termales – El Arbolito. La decisión se tomó tras una audiencia de decisión final del proceso sancionatorio.

Es de destacar que el contrato tenía un valor total de $ 14.602 millones y, según los informes presentados, alcanzó un avance físico del 93,87 % antes de su terminación.

“Estos procesos buscan garantizar que los recursos invertidos en infraestructura vial cumplan su propósito y que las comunidades disfruten de las vías que necesitan”, afirmó Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona, secretario de Infraestructura de Caldas.

La sanción

La sanción fue confirmada mediante la resolución No. 7019-4 del 5 de noviembre de 2025, que resolvió los recursos de reposición interpuestos por el Consorcio Vial Nazareth y Seguros del Estado contra la Resolución No. 5618-4 del 6 de octubre de 2025 de la gobernación.

Como resultado, se ordenó la publicación del acto en el SECOP y se informará a la cámara de comercio donde estén inscritos los integrantes del Consorcio Vial Nazareth, así como a la Procuraduría General de la Nación.

Destaca el funcionario que “esta decisión reitera el compromiso de la Gobernación de Caldas con la calidad, eficiencia y responsabilidad en la ejecución de proyectos de infraestructura vial”.