Exmagistrado Nilson Pinilla propone plantón para que Petro “cuente la verdad” de la toma del Palacio

El expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, propuso adelantar un plantón en la Casa de Nariño, con el fin de que, según el exmagistrado, se le exija al presidente Gustavo Petro, que “cuente la verdad” detrás de la toma del M-19 del Palacio de Justicia y sus autores y relacionados.

Además, planteó que se adelante otro plantón pero esta vez en el Cantón Norte, con el fin de que el Ejército cuente toda la verdad sobre qué hicieron, según Pinilla, con los desaparecidos a quienes sacaron vivos del Palacio y luego no se supo más de ellos después de que cayeran en manos del Ejército y fueran torturados.

El exmagistrado Pinilla también aprovechó para criticar a los “politiqueros” que están buscando cambiar la Constitución Política, -en una referencia directa al gobierno- argumentando que la constitución actual es buena y contiene una carta de derechos admirable, la cual debe ser es respetada y cumplida.

Noticia en desarrollo…