Magistrado Ibáñez le pidió a Petro que cuente la “verdad” sobre la toma del M-19 al Palacio de Justicia

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez le pidió al presidente Gustavo Petro que en su calidad de exintegrante del grupo guerrillero M-19 le “ayude” al país contando “la verdad” sobre la toma del Palacio de Justicia a manos de esa extinta organización ilegal.

El presidente de la Corte Constitucional recordó que el propio presidente Gustavo Petro escribió un libro sobre la toma del Palacio, aunque para el momento del asalto a la sede de la Rama Judicial, el presidente Petro estaba detenido.

Además, el magistrado Jorge Ibáñez -frente a si el presidente Petro debería pedir perdón por la toma del Palacio- afirmó que el jefe de Estado debe hacer ese “examen” y que es una posibilidad y una invitación que “toda la sociedad” colombiana le hace.

“Sabiendo él por haber sido integrante de esa organización qué fue lo que sucedió podría ayudarnos a decir la verdad y adicionalmente si hubo una equivocación también podría ofrecer, según el caso, perdón a la sociedad colombiana” aseveró.

Frente al caso del exmagistrado Manuel Gaona Cruz, Ibáñez indicó que todas las evidencias e informes coinciden en señalar que el exmiembro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue asesinado por un miembro del M-19.

En relación con la financiación del Cartel de Medellín al M-19 para que se tomara el Palacio de Justicia en razón a que se discutía la constitucionalidad de la extradición -donde Manuel Gaona era ponente y avalaba el tratado-, el presidente de la Corte Constitucional fue enfático en señalar que esa es una duda pendiente que tiene que ser aclarada totalmente.

De hecho, trajo a colación que durante el conversatorio que presidió este viernes en la Corte Constitucional, se mencionó la posibilidad de que se adelante una Comisión de la Verdad, pero esta vez institucional, para los hechos del Palacio de Justicia donde se aclare ese crimen y todo lo ocurrido bajo la sombrilla de una verdad estatal.

Esto fue lo que dijo el magistrado:

Escuche W Radio en vivo: