“Yo no soy el responsable”: magistrado Ibáñez niega estar dilatando el trámite de la reforma pensional

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, negó estar buscando dilatar el proceso de decisión de la constitucionalidad o no de la reforma pensional.

Lea también: Magistrado Ibáñez pide de nuevo pruebas para resolver recusación en trámite de la reforma pensional

El magistrado Ibáñez aseveró que al margen de que sea el ponente de la demanda contra la reforma, el proceso de decisión sobre el proyecto de ley corresponde a la Sala Plena del alto tribunal.

“Todas las decisiones que se han adoptado en relación con ese tema han correspondido a la Sala Plena de la Corte Constitucional. Razón por la cual yo solamente soy un sustanciador que cumple las decisiones de la Sala Plena, por lo cual no soy el responsable de que se demore o no se demore” aseveró.

El presidente de la Corte Constitucional, por otra parte, indicó que distintas entidades han enviado incompletas o con errores distintas pruebas que ha requerido el alto tribunal para tomar una determinación.

“Se han pedido unas pruebas y en la medida en que los que tienen la obligación de entregar las pruebas no las han entregado oportunamente es responsabilidad de ellos” agregó.

Ibáñez agregó que han tenido que requerir varias veces a las entidades para que cumplan con su deber de entregar la documentación que ha solicitado la Corte Constitucional.

El pronunciamiento de Ibáñez se produce luego de que le hubiera ordenado a Colpensiones entregar en máximo 24 horas la copia original de los contratos y funciones del magistrado Héctor Carvajal como asesor de la entidad para varios temas, entre ellos defender la reforma pensional.