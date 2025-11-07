Decretan pruebas de movimientos y bienes de Nicolás Petro que no fueron acordes a su actividad

Barranquilla

Durante la audiencia de este viernes 7 de noviembre, el Juzgado decretó un grupo de pruebas que, presuntamente, demostrarían que bienes y movimientos de Nicolás Petro no fueron acordes a su actividad económica.

Los elementos fueron admitidos por solicitud de la Fiscalía.

De acuerdo con el criterio del juez Hugo Carbonó, estos fueron admitidos en el juicio oral por principios de pertinencia y conducencia.

“Por cuanto permiten demostrar, según lo pretende la Fiscalía, lo concerniente a que muebles, inmuebles y movimientos financieros contables para la adquisición de dichos bienes y servicios, no son acorde al desarrollo de la actividad económica del procesado, ya debidamente acreditada”, señaló.

El juez también admitió conversaciones extraídas de los teléfonos de Nicolás Petro y su actual pareja, Laura Ojeda, que darían cuenta de supuestas “actividades orientadas a dar apariencia de legalidad y recursos presuntamente ilícitos”.

Lo anterior, después de que el dispositivo de Ojeda, fuera incautado por el ente investigador.

“Reposan comunicaciones con el procesado, Nicolás Fernando Petro Burgos y con terceros. Presuntamente, al parecer, le servirán a la Fiscalía para demostrar actividades orientadas a dar apariencia de legalidad y recursos presuntamente ilícitos”, dijo Carbonó.