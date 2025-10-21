Colpensiones rechaza ponencia de Ibáñez con la que busca tumbar la reforma pensional

Colpensiones se pronunció sobre la ponencia presentada por el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, en la que plantea que la reforma pensional es inexequible, es decir, con la que se caería, y le dice al magistrado que se está equivocando.

La entidad pensional del Estado señala que la Cámara de Representantes cumplió las órdenes que el alto Tribunal pidió y subsanó el supuesto vicio de trámite.

Lea también: Magistrado Jorge Ibáñez pidió nuevamente tumbar la reforma pensional

“Colpensiones considera que el señor magistrado se equivoca como quiera la Cámara de Representantes sí subsanó el supuesto vicio de procedimiento cumpliendo estrictamente con la Constitución y la Ley 5 de 1992, tal como lo indicó también la Procuraduría General de la Nación”, señaló Colpensiones en un comunicado.

A ello agregó que esto refleja la decisión mayoritaria del Congreso, “que representa el anhelo legítimo del pueblo colombiano, especialmente de los más vulnerables del país”.

“La reforma pensional impulsada por el presidente, Gustavo Petro, representa el mayor avance social en Colombia en los últimos años por lo que esperamos que los magistrados de la Corte Constitucional restantes apoyen esta reforma, que garantiza justicia social, amplía la cobertura para la población más vulnerable, asegura una vejez digna para nuestros adultos mayores y protege las finanzas públicas, se convierta en una realidad tangible”, aseveró la entidad.

Finalmente, la entidad resaltó que está preparada para la implementación de esta reforma.

“Cada día es una entidad más moderna tecnológicamente, más competitiva, más eficiente, con presencia en las regiones y con un talento humano comprometido para atender los desafíos actuales y futuros”, remató.

Escuche W Radio en vivo aquí: