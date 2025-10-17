Magistrado Jorge Ibáñez pidió nuevamente tumbar la reforma pensional

El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, presentó proyecto de decisión en contra de la supervivencia de la reforma pensional.

En el documento de 83 páginas, el presidente del alto tribunal y ponente de la discusión, le planteó a sus compañeros magistrados que la reforma se caiga en su integridad al encontrar que, en su criterio, no se corrigieron debidamente los vicios de trámite del proyecto.

Noticia en desarrollo…