Magistrado Jorge Ibáñez pidió nuevamente tumbar la reforma pensional
El magistrado y presidente de la Corte Constitucional, presentó ponencia negativa contra el proyecto al señalar que los vicios de trámite no fueron subsanados.
En el documento de 83 páginas, el presidente del alto tribunal y ponente de la discusión, le planteó a sus compañeros magistrados que la reforma se caiga en su integridad al encontrar que, en su criterio, no se corrigieron debidamente los vicios de trámite del proyecto.
Noticia en desarrollo…