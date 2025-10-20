Corte Constitucional ordenó a Petro retractarse por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas
El alto tribunal encontró que el jefe de Estado vulneró los derechos fundamentales de las comunicadoras con sus expresiones. Deberá pedir disculpas.
La Corte Constitucional ordenó al presidente Petro retractarse y pedir disculpas por haber llamado “muñecas de la mafia” a las periodistas. La orden deberá ser cumplida en máximo 5 días y tendrá que realizarse en una alocución presidencial específica para ese asunto.