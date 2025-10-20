Actualidad

Corte Constitucional ordenó a Petro retractarse por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas

El alto tribunal encontró que el jefe de Estado vulneró los derechos fundamentales de las comunicadoras con sus expresiones. Deberá pedir disculpas.

Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Gustavo Petro. Foto: Presidencia. / Ovidio Gonzalez S

La Corte Constitucional ordenó al presidente Petro retractarse y pedir disculpas por haber llamado “muñecas de la mafia” a las periodistas. La orden deberá ser cumplida en máximo 5 días y tendrá que realizarse en una alocución presidencial específica para ese asunto.

