“Las pruebas no las podemos reemplazar por trinos”: Mauricio Gaona a Petro por crimen de su padre

En el marco del foro realizado por el diario El Tiempo sobre los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, el constitucionalista y profesor de La Cátedra Gaona, Mauricio Gaona, rechazó duramente posturas como la del presidente Gustavo Petro, quienes han tratado de imponer una nueva hipótesis sobre el asesinato del magistrado Manuel Gaona durante la retoma del Palacio de Justicia.

En dicha tesis, contraria a las evidencias, testimonios y el informe de la Comisión de la Verdad para los Hechos del Palacio de Justicia donde se expone que Gaona fue ultimado por el M-19 en la parte final de la retoma del Palacio, el presidente Petro, por medio de una publicación en X, planteó que el magistrado habría sido asesinado por una bala del Ejército.

De acuerdo con Gaona, las pruebas y numerosos testimonios -por lo menos 4- de sobrevivientes al Holocausto, así como otras pruebas de balística, entre otras evidencias, cimentan de forma clara y sin lugar a duda, que el crimen del magistrado Gaona fue perpetrado por el M-19.

“A Manuel Gaona Cruz lo iban a utilizar de escudo humano, se opuso y por eso lo asesinaron de forma atroz, nosotros sabemos qué le ocurrió. Las voces del pasado saben qué le ocurrió, están ahí, las pruebas están ahí y no las podemos reemplazar por trinos” dijo Mauricio Gaona.

Por otra parte, el profesor Gaona también cuestionó duramente las afirmaciones de oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, como las del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quienes han planteado que el país debe “agradecerles” por el operativo de retoma del Palacio.

En criterio de Gaona no hay nada que agradecerles y tales aseveraciones representan otro “insulto mayor”. Esto en razón de la brutalidad del operativo en el que se ingresaron tanques al Palacio de Justicia, se dispararon rockets contra las instalaciones del edificio aun con el conocimiento de que había cientos de rehenes adentro, y se desatendieron los llamados de alto al fuego de los mismos prisioneros.

“Yo le tengo que decir al señor Alfonso Plazas Vega y al mando operativo que Colombia no les va a dar ese lugar en la historia de grandes hombres ni les va a agradecer por defender la democracia, a menos que en la democracia no hagan parte los derechos humanos y las libertades más básicas de los seres humanos como la vida y la integridad física” aseveró.

El constitucionalista cuestionó que el mando operativo no tuvo en cuenta la integridad y la vida de los civiles dentro del edificio y mucho menos afuera del mismo, al recordar que varios altos mandos y el Estado fueron condenados por desapariciones forzadas, negándole el derecho a personas que salieron vivas, a recibir un proceso penal justo.

“Esa noche él salió a decir “defendiendo la democracia maestro” y “si me disparan yo disparo” es un coronel del Ejército. (…) Minutos después vimos a un tanque disparándole a una institución civil como la Corte Suprema de Justicia”, agregó Gaona.

El profesor sentenció que disparar tanques de guerra y rescatar rehenes a punta de “bombazos y rocketazos” violó el DIH y el sentido común, lo cual hace las afirmaciones contradictorias.

Gaona fue enfático en señalar que los dos bandos cometieron crímenes contra la humanidad, y por el lado del Ejército el principio de proporcionalidad era necesario, por lo cual usar un tanque de guerra “y volar los muros del palacio no es proporcional”.

