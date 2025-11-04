¿Nuevo Liberalismo incumplió a Alejandro Gaviria tras ofrecer cabeza de lista a Mauricio Gaona?

El exministro de Educación Alejandro Gaviria estaría desconcertado luego de que Juan Manuel Galán, jefe del Nuevo Liberalismo y precandidato presidencial, le ofreciera la cabeza de lista al Senado de su partido, al jurista Mauricio Gaona.

Lea también: “Constitución y ley se respetan, no habrá dictadura constitucional”: Mauricio Gaona responde a Petro

Todo parece indicar que le habrían incumplido un acuerdo de palabra, para que fuera Gaviria quien encabezara la lista al Senado en las elecciones legislativas del 2026.

Según confirmó Gaviria a W Radio, no fue consultado ni informado sobre la decisión de Juan Manuel Galán. Y aseguró que antes de tomar cualquier decisión, esperará a ver “cómo termina esta historia”.

Le puede interesar Juan Manuel Galán propone a Mauricio Gaona que sea cabeza de lista del Nuevo Liberalismo al Senado

Cabe recordar que Gaviria fue ministro de Educación del Gobierno de Gustavo Petro, pero tras salir de esta administración, se convirtió en uno de los principales críticos del jefe de Estado.

Lea más: Cátedra Gaona | Los filtros burbuja, algoritmos que amenazan la información para elecciones de 2026

Ahora, a Gaviria también le habrían ofrecido un espacio en Cambio Radical y de hecho, habría mantenido conversaciones con ese partido. Pero únicamente había acordado de palabra con el Nuevo Liberalismo.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Así, Juan Manuel Galán le envió el siguiente mensaje a Gaona, en el que le hizo la invita: “Tú encarnas el arquetipo de liderazgo político que necesita el Congreso. Tu defensa de la Constitución de 1991, tu claridad frente a los abusos del poder y tu compromiso con la verdad”.