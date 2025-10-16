El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Mi labor como actor es darle vida a Manuel Gaona”: Santiago Alarcón sobre su papel en ‘Noviembre’

El actor colombiano Santiago Alarcón llegó este miércoles, 15 de octubre, a los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar de su personaje en la película ‘Noviembre’.

‘Noviembre’ se transporta al pasado y se dirige al año 1985, cuando Colombia presenció la toma del Palacio de Justicia. Esta película relata lo que vivieron unos guerrilleros junto con varios rehenes durante 27 horas encerrados en un baño, mientras ocurre una batalla por conservar la humanidad.

Alarcón aseguró que hacer parte de esta producción fue “un trabajo largo porque hicieron audiciones durante seis meses y nunca nos dijeron de qué se trataba”.

Para el actor es una responsabilidad “muy grande” hablar de hitos políticos de la historia de Colombia, pues la toma del Palacio de Justicia fue un hecho que afectó a todo el país.

¿Hay algunas similitudes entre Santiago Alarcón y Manuel Gaona?

Alarcón le dio vida a Manuel Gaona en ‘Noviembre’. El actor considera que él y sus personajes siempre van a tener algo en común. Sin embargo, “cuando se habla de temas tan sensibles, lo ideal es nombrar a las personas que vivieron estos hechos en la vida real”.

Al interpretar a Manuel Gaona, Alarcón quiso vivir el encierro, sus efectos, el miedo y todo lo que tiene que ver con las emociones.

¿Cómo se preparó para el interpretar el personaje?

El actor confesó que leyó varios libros de historia colombiana que relataban los hechos de la toma del Palacio de Justicia, pero también tuvo presente a la Comisión de la Verdad.

Con estas lecturas lo que buscó Alarcón fue tener varias versiones del mismo hecho para comprender distintas perspectivas e involucrarse en el personaje a interpretar.

El actor también recalcó que su interés como actor es “darle vida a Manuel Gaona”.

Escuche la entrevista completa aquí:

