El llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia a bajarle el tono a los discursos

Bucaramanga

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, lideró en Bucaramanga una conmemoración por el holocausto del Palacio de Justicia 40 años después y desde allí hizo un llamado a la necesidad de bajarle el tono a los discursos desde todos los sectores en el país.

"El problema, insisto, está en la forma. Las formas agresivas, las formas que llaman a la violencia, las formas que incitan al odio, las formas que exaltan las pasiones negativas del ser humano, esas son las formas que debemos proscribir para tener un país mejor y una sociedad más justa. y más equitativa para todos.

El alto magistrado, quien recientemente asumió la presidencia de la Corte, advirtió también sobre las nuevas amenazas que enfrenta la justicia colombiana.

Tejeiro Duque recordó con profundo respeto a los magistrados, funcionarios judiciales y civiles que perdieron la vida en noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia y el Estado respondió con fuerza militar.

En su visita a Bucaramanga Tejeiro Duque tuvo la oportunidad de compartir con destacados juristas y magistrados oriundos de Santander que han ocupado altas posiciones en la rama judicial.

Entre ellos se encontraban el exmagistrado de la Corte Constitucional Nelson Pinilla Pinilla y los exmagistrados de la Corte Suprema Rodolfo Mantilla Jácome y Jorge Antonio Castillo Ruz.