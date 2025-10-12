El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Era una mujer inteligente y hermosa: crítico de cine Samuel Castro tras muerte de Diane Keaton

Samuel Castro, escritor, guionista y crítico de cine, estuvo en W Fin De Semana para hablar de la muerte de Diane Keaton, reconocida actriz estadounidense que murió a los 79 años, dejando una trayectoria sinigual en el mundo del cine.

Castro destacó la inteligencia y la belleza de Keaton, marcando una época en el cine internacional desde su popularidad en la película de El Padrino.

Asimsimo, se refirió a la relación de Keaton con su madre, destacando que ella se dio cuenta que su madre era una “artista frustrada”.

“Tenía (la madre de Keaton) libros con fotos que ella tomaba. Incluso, ella (Keaton) pone páginas de esos collages y es como si ella hubiera dicho ‘voy a hacer lo que mi mamá no pudo’”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí: