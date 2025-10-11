El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El teatro es un ejercicio vivo, un momento único”: ‘Chichila’ sobre la actuación en escenarios

Este viernes, 10 de octubre, llegó a los micrófonos de La Hora del Regreso, la actriz colombiana Cecilia Rivera Navia, más conocida en el mundo del espectáculo como ‘Chichila’, para hablar de su participación en la obra ‘Oh! Diosas’ y su carrera actoral.

La actriz creció en el mundo actoral, en su infancia hizo parte de series como ‘Oki Doki’, por lo que normalizó trabajar en el espectáculo desde muy pequeña.

En su trayectoria profesional adquirió otros personajes que le permitieron ser reconocida a nivel internacional, como ‘Patíco’ en la serie de televisión colombiana ‘Pablo Escobar: el patrón del mal’.

¿Qué diferencia hay entre el teatro y la televisión?

“El teatro es un ejercicio vivo, un momento único y pleno que pasa, pero queda ahí (en el show), y eso solamente lo da el escenario”, expresó la artista.

‘Chichila’ explicó que en el teatro tiene la capacidad de volver a crear porque cada función tiene algo nuevo.

“Tú haces una película o serie y como quedó, quedó. Mientras que en el teatro se puede volver a nacer cada vez que hay una función”, expresó la actriz.

Además, manifestó que en ocasiones cuando no tiene buenos ánimos, pararse en el escenario se convierte en “una gasolina que remueve el espíritu”.

¿Qué se encuentra en ‘Oh! Diosas’?

La actriz aseguró que ‘Oh! Diosas’ es un ejercicio tan vivo como el teatro. Y es que esta obra es inspirada en un escenario internacional que habla de la comedia desde la mirada femenina.

‘Oh! Diosas’ se hace realidad bajo la dirección de Mario Escobar y la participación de grandes artistas colombianas como Aida Bossa, Catalina Guzmán, Viviana Bernal, Host Diana Vivas y por su puesto, Chichila.

Entre todas y todos los partícipes de la obra planearon los juegos, actividades y conversaciones que se presentan en el espectáculo.

‘Oh! Diosas’ habla de los tabúes, miedos, temores y demás conversaciones que tienen los grupos de diversas mujeres, contó la actriz.

¿Qué ofrece ‘Oh! Diosas’ en esta tercera temporada?

Chichila mencionó que para esta temporada están estrenando juguetes, ropa, sala y demás accesorios para el escenario. Pero lo más innovador es que llegará una nueva amiga: la actriz colombiana Carolina Cuervo.

Finalmente, Rivera indicó que este 11 de agosto, a las 8 de la noche, ‘Oh! Diosas! Estará en Medellín en el Teatro La Enseñanza.

Y para quienes estén en Bogotá pueden asistir a la obra los martes y miércoles en sala de la Calle 71.

Escuche la entrevista completa aquí:

