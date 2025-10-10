“Cuando el arte se hace muy sentido y compenetrado no caduca”: Pablo Ilabaca sobre ‘31 Minutos’

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El arte cuando se hace muy sentido y compenetrado no caduca”: Pablo Ilabaca sobre ‘31 Minutos’

Pablo Ilabaca, director musical de ’31 Minutos’, un programa de televisión infantil chileno, llegó este jueves, 9 de octubre, a los micrófonos de ‘La Hora del Regreso’ para hablar un poco de la historia de esta parodia de noticias.

‘31 Minutos’ fue creado en 2003 por un grupo de estudiantes de universidad pública en Chile, y desde entonces ha sido una alternativa educativa para los niños que desean consumir noticias más entretenidas.

Después de varios años, ’31 Minutos’ volvió a ser centro de conversación por su participación en el Tainy Desk Concert y el show que brindaron al público, pues también contó con los aportes de grandes estrellas como los títeres.

¿Qué representan los títeres en el Tainy Desk?

Ilabaca explicó que “son personajes inanimados que tienen vida a través del movimiento de una mano”, por lo que las expresiones del títere tienen relación con la persona que lo lidera, así que estas animaciones representan a un individuo.

¿Cómo nace la sátira de ‘31 Minutos’?

La sátira es una parte muy importante del programa y hace parte del ADN inicial. “31 Minutos es una talla, que en chile significa un chiste, es decir que esto permite que todo pueda ser parodiable”, expresó el director.

Ilabaca aseguró que esta sátira permite criticar, alabar e invitar a que otras personas también lo hagan, sin importar si es con él mismo.

¿Cómo se plantea lo musical?

La música de ’31 Minutos’ se le ocurrió a Ilabaca basados en el tema central del programa, el cual surgió de un comic.

El director explicó que su música “es una bandera del programa”, pero durante su primer década nunca presentaron sus canciones en vivo.

¿Qué caracteriza al humor de ‘31 Minutos’?

Al programa chileno lo caracterizan sus criticas frente a posturas políticas que van en contra de los derechos humanos de las personas. Y este tipo de humor “se hace con gracia e inteligencia y naturalmente se abre paso”.

Por otro lado, para ‘31 Minutos’ es fundamental respetar el aprendizaje y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “No hay creerlos menos o inferiores, ellos son poderos”, expresó el director.

¿Qué relación hay con el publico latino?

“El arte cuando se hace muy sentido y compenetrado no tiene fecha de caducidad, el arte vive y sigue abriendo paso, por lo que esto es una conexión con la gente que vio a ’31 Minutos’ y hoy tiene hijos o un hogar, es una relación de años”, aseguró Ilabaca.

Algo que el director también mencionó de la diversidad del público latino, es que disfruta adaptar los guiones, pues hay palabras que no se entienden en el dialecto colombiano como en Chile.

Escuche la entrevista completa aquí:

