“El humor debe hacer pensar, no solo reír”, Vladdo, reconocido caricaturista
El caricaturista y periodista Vladimir Flórez, conocido como Vladdo, habló en Mujeres W sobre su trayectoria, su personaje Aleida y la evolución del humor en una sociedad con cambios rápidos y constantes.
40:00
Vladdo. Foto: W Radio.
Vladimir Flórez Flórez, más conocido como Vladdo, es uno de los caricaturistas más influyentes de Colombia. Durante casi 40 años, ha estado utilizando el humor como herramienta cómo crítica del poder. También es el creador de Aleida, personaje icónico de las caricaturas en Colombia. Vladdo ha trabajado en medios como Semana o El Tiempo y hce poco recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su caricatura Petro Pilatos.
En entrevista con Mujeres W, el dibujante habló sobre el papel que tiene la sátira a día de hoy con la hipersensibilidad que hay en la sociedad: “Mientras más contundente sea el mensaje, más elegante debe ser la forma de decirlo”, explicó.
También contó que su método es no buscar el chiste por la risa, sino que crear reflexiones con el humor: “Nunca recurro a la vulgaridad, prefiero hacer pensar que hacer reír por inercia”.
Vladdo también recordó como su personaje, Aleida, ha evolucionado junto a la sociedad: “Cuando la creé, ella luchaba por el empoderamiento. Hoy la pregunta es qué hacemos con ese empoderamiento.”
Ya con 40 años de carrera, el periodista no le teme a la crítica ni a las amenazas, pero sí a perder su libertad de expresión. “El periodismo no puede ser objetivo, solo equilibrado. Cada caricatura es una interpretación del mundo, no una verdad absoluta”, concluyó.
Escuche la entrevista aquí:
40:00
