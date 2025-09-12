¿Cómo se deben utilizar los juguetes sexuales? Ginecólogo respondió

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este viernes, 12 de septiembre, el doctor Germán González pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre los usos de los juguetes sexuales y como elegirlos.

De acuerdo con el experto, los juguetes sexuales están diseñados para el bienestar personal y de pareja.

¿Cómo interactuar con un juguete sexual?

El especialista comentó que en ocasiones hay cierto tipo de recelo o miedo con el uso de los juguetes sexuales, puesto que, se piensa en ellos como objetos que pueden reemplazar a las personas.

“Los hombres creen que las mujeres van a quedar enganchadas con el juguete y los van a remplazar, esto no es así”, afirmó.

Lo ideal es que se piense como un complemento en la relación sexual. Además, invitó a los hombres a que tomen la iniciativa con este tipo de cosas.

¿Qué juguetes se deben comprar?

Por otra parte, comentó que lo ideal es comprar al mejor juguete sexual posible, no es recomendable comprar el más económico.

Además, afirmó que deberían ser recargables, aprueba de agua y que no sean recortados en plástico.

Finalmente, mencionó que los juguetes sexuales siempre están en desarrollo, no obstante, los mejores son los coreanos, incluso pueden llegar a costar alrededor de 15.000 dólares.

Escuche la entrevista completa: