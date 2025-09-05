Salud y algo másSalud y algo más

Estos son algunos tips que ayudarían a tener un mejor sexo: experto explica

El sexólogo Germán González, dijo en Salud y Algo Más que, en este caso, los besos y el respeto son clave.

Sexólogo Germán González. Foto: Cortesía.

El sexólogo Germán González habló este viernes, 5 de septiembre, en los micrófonos de Salud y Algo Más en la sección ‘viernes de salud sexual’, para dar algunos consejos sobre cómo tener un mejor sexo en su vida.

El sexólogo inició explicando que, en el caso de los hombres, los tips son: “ser caballeroso, que haya una conexión emocional. Buscar una seducción verbal, detalles y palabras. Los besos, 20 segundos, que pueda terminar en caricia, por ejemplo”.

Recalcó que hay que besar todo el cuerpo. “Sea creativo, cambie el lugar y la posición”.

Así mismo, puntualizó que se debe ir preguntando si la persona se siente cómoda. “Debe haber ritmo y conexión”, comentó.

La nalgueada que sea fuerte, pero con respeto. Si va a nalguear, hágalo bien”, añadió.

El después del sexo, según dijo, también es importante. “Es el momento ideal para hablar, charlar, reírse y hacerlo inolvidable, tener más acercamiento”.

Tiempo de la relación sexual

Sobre el tiempo, el doctor explicó que la cifra “normal y mundial” es de 6 a 8 minutos.

Por otro lado, el doctor dio como tip que se debe tener una palabra clave en el sexo que tenga como connotación la acción de parar y detener el acto.

Finalmente, recomendó que recomienda el uso de juguetes sexuales.

Escuche la entrevista completa a continuación:

