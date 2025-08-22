¿Qué tan importante es la previa en las relaciones sexuales? Esto dijo un sexólogo

El ginecólogo y sexólogo Germán González pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la previa como ayuda en las relaciones sexuales.

Las mujeres y los hombres son diferentes, pues según explica el especialista, las mujeres necesitan mucho más de estimulación que los hombres, por esto no es igual de placentero ni funciona cuando solo se practica la penetración.

¿Cómo es la previa ideal?

El doctor explicó que esto es mucho más importante en parejas que ya llevan años juntos, no tanto los jóvenes; enfatiza en que lo significativo es quitarse el chip de ser papás y jugar, tratar de generar nuevamente una conexión emocional.

González dijo que no se le dedica suficiente tiempo a la previa, esta es mucho antes de estar en la cama, también comentó que no es malo planear los encuentros y es un juego que les da algo por lo que esperar. Remarcó que el esmero en situaciones como el autocuidado o la higiene se deben cuidar de forma que aumenten el deseo.

“Debe haber besos, susurros, caricias, dilatar el deseo es vital para mantener la llama viva” explicó el especialista, de igual manera comentó que hay que tomarse el tiempo para tener una conversación sexual, sobre que les gusta y sus límites para poder explorar de una forma segura, también asegura que la mayoría de problemas sexuales son basados en la falta de comunicación.

Gonzales afirmó que la buena previa asegura una buena relación sexual, poder disfrutar el tiempo con el otro y salir de la rutina para cambiar el estímulo, de esta manera la monotonía no afectará tanto

