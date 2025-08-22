Luisa Fernanda Pérez, la colombiana que se abrió camino en el fisicoculturismo femenino

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luisa Fernanda Perez: la colombiana que se abrió camino en el fisicoculturismo femenino

En un mundo dónde la fuerza femenina aún enfrenta muchos prejuicios, Luisa Fernanda Pérez logró consolidarse como una de las figuras más destacadas en Colombia en el mundo del fisicoculturismo.

Pérez nació en Villavicencio y comenzó su camino como deportista desde niña en varios deportes como la natación, el baloncesto y el capoeira, pero fue a sus 15 años, al entrar a un gimnasio, cuando descubrió lo que más le apasionaba: esculpir su cuerpo y desarrollar musculatura.

Su carrera cambió de rumbo en el 2017, cuando se convirtió en pionera de la categoría Wellness Fitness en Colombia, modalidad que resalta la armonía entre fuerza y estética femenina. Desde ese entonces, ha acumulado titulos nacionales y ahora busca representarnos en el NPC Nationals en Texas, siendo la primera mujer colombiana en poder clasificar a esta competencia.

Alejándose de los trofeos, la deportista quiere inspirar a otras mujeres a romper las barreras a su alrededor: “El deporte no solo transforma el cuerpo, fortalece la mente y la autoestima. Es un compromiso con tu salud presenta y futura” afirmó. Su enfoque integral no incluye solo entrenamiento físico, sino también una nutrición balanceada y una visión del bienestar que va más allá de la sola estética.

Pérez también es consciente de los desafíos sociales que implica tener que ser disciplinada, pero sostuvo que la clave está en su paciencia, los hábitos y ver lo “fitness” como una forma de empoderarse. “Un día a la vez” dijo convencida del paso a paso.

Luisa Fernanda Pérez continúa entrenando con la mira puesta en competencias internacionales, consolidando el deporte del fisicoculturismo para que pueda ganar más espacio entre las mujeres colombianas.

Escuche la entrevista completa aquí:

