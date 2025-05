“El fútbol no es para mujeres, es un deporte de contacto”: Eduardo Dávila, dueño de Unión Magdalena

En diálogo con W Fin de Semana, el empresario Eduardo Dávila, quien es el máximo accionista del Unión Magdalena, se refirió a sus polémicas declaraciones entregadas en una entrevista ante un medio deportivo en las que advirtió que, mientras él esté al frente del club, no habrá un equipo femenino.

Al preguntársele sobre si el Unión Magdalena podría tener un equipo femenino en el futuro, Dávila expresó:

“Mientras yo esté manejando esto, no. Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino, ese no es un deporte para mujer. Que vayan a jugar tenis, voleibol, dominó, ¿pero fútbol? No”.

Es preciso recordar que el Unión Magdalena pasó por la Liga Femenina en 2017 y 2018, pero desde 2019 no tiene equipo a pesar de haber tenido un buen desempeño.

Sobre estas declaraciones, que han vuelto a abrir el debate sobre la falta de apoyo al fútbol femenino en Colombia, Dávila afirmó en W Fin de Semana: “A mí me extraña muchísimo la polémica a raíz de estas declaraciones, es una posición personal mía”.

También reiteró que considera que el fútbol es un deporte “brujo, fuerte, de mucho contacto físico” y, por eso, sostuvo que las mujeres “no están para eso” porque “es muy agresivo”. Lo mismo consideró para otros deportes como el boxeo.

Ante la posibilidad de que el Unión Magdalena tenga un equipo femenino si su desempeño mejora y llegan a un torneo internacional, Dávila respondió: “Si es una obligación o imposición, no habría nada que hacer, habría que hacerlo. Si fuera opcional, por mí, yo nunca lo haría (…) si yo, como propietario o mayor accionista de un equipo, no estoy de acuerdo, pues no lo voy a hacer y se acabó”.

“No necesariamente (se trata de que la mujer) sea o no capaz, me parece que el fútbol es un deporte fuerte, de contacto y las mujeres pues deberían dedicarse a otro tipo de disciplina más femenino como el tenis, el pádel o la natación. Es una posición muy personal mía, no tiene que ser compartida con otros jugadores”, agregó.

Sobre la condena que fue impuesta en su contra en 2007 por violencia de género, después de que la justicia determinara que ordenó el homicidio de una mujer, el dirigente manifestó: “Desafortunadamente, la justicia dice que equivocó, porque yo no tuve absolutamente nada que ver con eso y ya lo probaré. Estamos en la revisión de esa condena”.

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

Play/Pause “El fútbol no es para mujeres, es un deporte de contacto”: Eduardo Dávila, dueño de Unión Magdalena 12:15 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: