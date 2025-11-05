“No soy político”: Mauricio Gaona rechazó propuesta de Galán de encabezar lista del Nuevo Liberalismo

El abogado Mauricio Gaona rechazó la propuesta que le hizo el precandidato Juan Manuel Galán para encabezar la lista del Nuevo Liberalismo: “Mi contribución y mi empresa no son políticas (…) no soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición”.

Igualmente, señaló que tiene otros compromisos que le impiden su presencia en Colombia: “Compromisos editoriales, académicos, profesionales y familiares que, por el momento, impiden mi presencia en Colombia. En breve, estoy por culminar obras que resumen varios años de trabajo”, dijo.

La respuesta a Galán la envió Gaona a través de una carta en donde, además, agradeció por los elogios que, en un video, un día antes, le había hecho el jefe del Nuevo Liberalismo: “nuestros padres compartieron la marca indeleble de un patriota: servir con honor e integridad a su país bajo la convicción invencible de defender con sus vidas la libertad, la justicia, la Constitución y la ley. Su legado, Juan Manuel, es aún prólogo. Tu padre, en particular, estuvo a mi lado en las horas más difíciles cuando yo me despedía del mío hace 40 años”.

Y en la misma carta reveló que ha recibido varias ofertas, tanto para encabezar listas al Senado en otros partidos políticos, como para apoyar candidatos presidenciales. “Si bien resulta honroso ser considerado para apoyar el cambio y promover un destino diferente, en público y en privado, mi respuesta ha sido la misma”, dijo.

Es de recordar que esta propuesta desató una tormenta política. Y es que el Nuevo Liberalismo le habría incumplido un acuerdo a Alejandro Gaviria, quien inicialmente iba a encabezar la lista al Senado, pero lo sacaron por dudas de los partidos Dignidad y Compromiso, de Jorge Robledo y Sergio Fajardo; y el Partido MIRA, de la senadora Ana Paola Agudelo.