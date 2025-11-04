Juan Manuel Galán propone a Mauricio Gaona que sea cabeza de lista del Nuevo Liberalismo al Senado
Precandidato Juan Manuel Galán pidió al abogado Mauricio Gaona que sea cabeza de lista del Nuevo Liberalismo para el Senado en el 2026: “Tú encarnas el arquetipo de liderazgo político que necesita el Congreso. Tu defensa de la Constitución de 1991, tu claridad frente a los abusos del poder y tu compromiso con la verdad”.
