“Constitución y ley se respetan, no habrá dictadura constitucional”: Mauricio Gaona responde a Petro

El presidente Gustavo Petro y el abogado constitucionalista Mauricio Gaona protagonizaron este miércoles un intercambio de mensajes en redes sociales por cuenta de la propuesta de Asamblea Popular Constituyente impulsada por el Gobierno.

Todo comenzó cuando en la Cátedra Gaona, en La W, el abogado advirtió que la iniciativa “cambiaría no la Constitución, sino el orden constitucional que la soporta , incluyendo el principio de separación de poderes”. Según el jurista, sin esa separación “no hay democracia, solo dictadura constitucional”.

Petro respondió directamente calificando la afirmación como una “ignorancia jurídica” y aseguró que la Constituyente “solo hará garantía rea de los derechos fundamentales construidos por la Constitución de 1991”.

En otro mensaje en X, Gaona replicó a Petro: “Sus insultos son como su Gobierno, intrascendentes. La ‘garantía real’ de cualquier constitución se ejerce respetándola, no cambiándola. El orden constitucional no se disfraza con asambleas. La Constitución y la ley se respetan: no habrá dictadura constitucional en Colombia”.

Escuche W Radio en vivo: