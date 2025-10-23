Actualidad

Gobierno presentó proyecto de ley para Asamblea Constituyente: reafirma “bloqueo institucional”

El proyecto, presentado como “punto de partida” para la discusión, aborda cambios estructurales en materia de salud, trabajo y también en justicia.

Gustavo Petro | Foto: GettyImages

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó el proyecto de ley que será el “punto de partida” para la discusión de la Asamblea Constituyente que busca sacar adelante el gobierno, de cara a la nueva administración que llegue.

NOTICIA EN DESARROLLO...

