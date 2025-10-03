Petro reiteró propuesta de Asamblea Constituyente: “se podrá en tres meses hacer las reformas”

En la noche este 2 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, volvió a plantear la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente para el año 2026, sin embargo, insistió en que es un mecanismo para el próximo gobierno.

“La misma tesis de no aceptar reformas sociales para construir un estado social de derecho y la tesis que cree que la sola venta de las mercancías, garantizará a toda la ciudadanía y niñez sus derechos fundamentales, son la prueba de la necesidad de una Asamblea Nacional constituyente”.

Además, Petro agregó: “No reconoce la política y parte de la justicia, que estamos en el país más desigual del mundo y, peor, no reconoce que eso es lo contrario del Estado Social de Derecho, es decir, es el incumplimiento de la onstitución”. Ante este escenario dijo: “Solo el pueblo vuelto poder constituyente, decide si en el 2026, después de mi gobierno, habrá una Asamblea Nacional Constituyente”.

“Los pasos a seguir son exclusivamente de la ciudadanía. Un magistrado y seis senadores se han encargado de demostrar que se necesita Constituyente”.

Por eso, el Presidente de la República explicó que hay que configurar el comité promotor “que sea de fuerzas sociales y recoger las firmas necesarias para presentar el proyecto de ley que reglamente la Asamblea. Opino que como no se trata de hacer una nueva constitución, la Asamblea podrá en tres meses hacer las reformas que necesita el país”.