Conservadores buscan archivar reforma a la salud: así está el pulso en Comisión Séptima del Senado

AME7288. BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/05/2025.- Fotografía de una sesión en el Congreso este martes, en Bogotá (Colombia). La plenaria del Senado de Colombia comenzó este martes la discusión para votar si aprueba o no la convocatoria a una consulta popular propuesta por el mandatario Gustavo Petro sobre una reforma laboral, luego de que esta iniciativa se hundiera en marzo pasado en una comisión de esa misma corporación legislativa. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La senadora Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador, anunció que esa colectividad respaldará la ponencia que pide archivar la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y que es de autoría del Centro Democrático.

Este martes 30 de septiembre iniciará el debate y, con este anuncio, serían dos votos más en contra del proyecto.

Se espera que el debate inicie formalmente este martes, 30 de septiembre, a las 9:00 de la mañana en la Comisión Séptima del Senado. Allí, se pondrán a consideración por lo menos tres ponencias:

La ponencia de archivo de la oposición. El texto alternativo de la senadora Norma Hurtado. La que tiene el respaldo del Gobierno, que fue radicada con las firmas de los senadores Martha Peralta, Wilson Arias, Ferney Silva (Pacto Histórico) Fabián Díaz (Alianza Verde) y Omar Restrepo (Comunes).

“El Partido Conservador reafirma su posición de no acompañar la reforma a la salud del Gobierno Nacional y respalda la ponencia que pide su archivo. Luego de un estudio minucioso, pudimos concluir que el proyecto del Ejecutivo no solo agrava la difícil situación del sistema, sino que también implica un gasto desbordado del presupuesto en salud sin contar con fuentes claras de financiación”, dijo Blel, quien votaría en contra del proyecto, así como su copartidaria, la senadora Esperanza Andrade.

Desde esa colectividad, agregaron que la inviabilidad de la propuesta tiene que ver también con “el cierre de las mesas de suficiencia de la UPC, bajo el argumento de que no existe insuficiencia”.

“Negar esa realidad impide reconocer los recursos adicionales que exige el sistema. Sin dichos ajustes, no será posible cubrir las deudas acumuladas ni garantizar la sostenibilidad en el tiempo”, dicen.

Por su parte, la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, que ha sido ampliamente criticada por el Gobierno, tendría el respaldo de las senadoras cristianas Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos Cuellar (Colombia Justa Libres). Mientras que el archivo tendría los votos de los dos senadores uribistas, Alirio Barrera, Honorio Henríquez; las dos conservadoras, y el senador liberal Miguel Ángel Pinto.

Una de las tres ponencias deberá obtener por lo menos ocho votos para que sea aprobada. Y hay incertidumbre sobre cuál logrará obtener la mayoría. Esa decisión podría conocerse este mismo martes.

Escuche W Radio en vivo: