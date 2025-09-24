Corte rechaza denuncia de Abelardo De la Espriella contra congresistas que apoyaron reforma a salud

La Corte Suprema de Justicia inadmitió por segunda vez la denuncia que instauró el precandidato presidencial Abelardo De la Espriella en contra de los congresistas que votaron sí a la reforma a la salud en 2023, alegando posibles actos de corrupción y el direccionamiento de recursos para obras de infraestructura en ese sector como contraprestación.

“Se observó, en principio, que la conducta denunciada habría ocurrido en ejercicio legítimo de la función legislativa, por excelencia encomendada a los miembros del Congreso de la República, del cual hacen parte los representantes a la Cámara que votaron sí a la reforma a la salud en la plenaria llevada a cabo el 5 de diciembre de 2023, pues, según los medios de prueba allegados por el quejoso, de los 128 votos, 88 fueron por el sí y 40 por el no”, dice el documento.

En la denuncia instaurada, el precandidato De la Espriella señaló de manera directa al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de estar detrás de una estrategia de compra de votos de los parlamentarios.

“El 2 de agosto del citado año, el ministro solicitó a la directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, el traslado de un billón de pesos del presupuesto fijado para el aseguramiento en salud a infraestructura y atención de la población, siendo que ya el Ministerio de Hacienda se había negado a tal solicitud, argumentando la supuesta gran vulneración del derecho a la salud de la población en regiones como La Guajira, el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía, los municipios PDET y otros territorios urbanos y rurales”, decía la columna que agregó a la denuncia escrita por él mismo.

En su primera decisión, la Sala de Casación Penal afirmó que la denuncia era “genérica, ambigua, deficiente, confusa, incoherente, esté desprovista de medios suasorios básicos que la sustenten”.

En esa misma línea, el alto tribunal señaló en el documento que los calificativos ofensivos que hacía Abelardo De la Espriella al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a los representantes a la Cámara evidenciaban “el total desacuerdo e inconformidad del quejoso con el actual Gobierno y sus políticas (…) pero tal disenso no conduce a la relevancia jurídico penal de los hechos”.

Sin embargo, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía para que se investiguen posibles irregularidades en la contratación de obras con la firma interventora Edicol, tras evaluar notas periodísticas.

