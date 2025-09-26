MinSalud cuestionó ponencia alternativa sobre reforma: dice que regalará $60 billones a EPS

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó los alcances que podría tener el texto alternativo de reforma a la salud radicado esta semana en el legislativo.

A través de un comunicado, el ministro advirtió que dejaría en manos de las EPS el manejo de los recursos del sistema “pese a que los informes oficiales recientes han demostrado la creciente insolvencia financiera de estas entidades, la ineficiencia en la gestión del gasto y la enorme deuda con los hospitales, clínicas y proveedores”.

Además, dijo que la Unidad de Pago Por Capitación (UPC) financiará el patrimonio de privados.

“La UPC deja de ser una prima que garantiza la financiación de los servicios y tecnologías en salud definidos en el PBS para ser un instrumento que fortalece el patrimonio de privados”, indicó.

Otro de los puntos que preocupa al Ministerio de Salud es el riesgo que, en su criterio, genera esta ponencia al terminar utilizando los recursos del sistema para el pago de las deudas de las EPS insolventes, “premiándolas con el pago de sus deudas, con los impuestos del pueblo durante los próximos 5 años, por más de 60 millones de millones de pesos con los impuestos saludables, el IVA social y un punto del PIB”.

Para el jefe de la cartera de Salud, esta ponencia también obligaría al Estado a responder por los excesos de los gastos de las EPS.

